VIDEO. La dernière photo du chanteur de Linkin Park avant sa mort

Le chanteur de Linkin Park, Chester Bennington, quelques jours avant son suicide, sur une photo partagée par sa femme pour sensibiliser à la dépression. — Talinda Bennington

Il a l’air heureux et apaisé, entouré de ses proches, le sourire aux lèvres face à l’océan Pacifique. Et pourtant, quelques jours plus tard, Chester Bennington s’est pendu. Jeudi, son épouse Talinda Bennington a partagé ce cliché : « C’était quelques jours avant que mon mari ne mette fin à ses jours. Les pensées suicidaires sont là mais rien n’y paraît #fuckdepression », écrit-elle pour sensibiliser au suicide, qui n’est souvent pas détectable par les proches.

This was days b4 my husband took his own life.Suicidal thoughts were there,but you'd. Never kmow. #fuckdepression pic.twitter.com/2IPXxXJxmT — Talinda Bennington (@TalindaB) September 7, 2017

« Merci pour avoir partagé quelque chose d’aussi personnel. Les gens doivent comprendre que les maladies mentales ne sont pas toujours reconnaissables », écrit une internaute, parmi tant d’autres qui ont salué ce geste.

Thank you for sharing something so personal. People need to understand that mental illness isn't so obvious and recognizable. — Shannon (@shannons_LP) September 7, 2017

« Vous pouvez faire quelque chose. Lisez ces tweets et tendez la main avec amour pour soutenir ceux qui ont une journée difficile », conseille Talinda Bennington. De nombreuses personnes qui ont effectué une tentative de suicide témoignent d’un calme et d’une paix intérieure après avoir pris la décision de passer à l’acte, et les proches peuvent confondre ces signes avec une amélioration de leur état.

Des démons combattus toute sa vie

Le chanteur de Linkin Park s’est suicidé le 20 juillet dernier. En 2011, Bennington s’était confié sur son inspiration et ses angoisses au Guardian. Il avait notamment expliqué avoir été victime d’abus sexuels lorsqu’il était enfant. Après le divorce de ses parents, quand il avait 11 ans, il s’est mis à fumer du cannabis avant de passer à la cocaïne et au meth. Il avait canalisé ses traumatismes dans la rage de l’album Hybrid Theory et combattu son addiction toute sa vie.