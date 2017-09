Kendji, Garou et Louane se réunissent pour chanter Johnny

Johnny Hallyday — ANDREU DALMAU/SIPA

C’est une première, et c’est pour cette année. Johnny Hallyday a enfin, après soixante ans de carrière, accepté la sortie d’un album de reprises de ses chansons. Celui-ci devrait sortir fin novembre et réunir une quinzaine d’interprètes accompagnés par les musiciens du chanteur. A la production, Yarol Poupaud, le guitariste et directeur musical du rockeur, qui réalise l’album.

« Montrer l’immense popularité de Johnny »

Ont déjà signé (et enregistré) : Gaëtan Roussel, Nolwenn Leroy, Benjamin Biolay et Amel Bent. Selon Le Parisien, Kendji Girac reprend L’Envie, Garou chante Ma gueule et Louane se lance sur Toute la musique que j’aime… « L’idée est de montrer l’immense popularité de Johnny, dans tous les milieux, en faisant reprendre son répertoire par des artistes d’univers eux aussi très divers », nous dit-on dans l’entourage de la star. Un avant-goût en attendant la sortie du prochain album du rockeur, en 2018.