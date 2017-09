«Millénium»: On n'a pas lu le cinquième tome, mais on vous dit tout

Lisbeth voit double dans «La fille qui rendait coup pour coup», le 5e roman «Millénium» — Actes Sud

La fille qui rendait coup pour coup, c’est bien sûr Lisbeth Salander, et c’est aussi le titre du nouveau roman Millénium, le cinquième opus. La plus célèbre des hackeuses de la littérature est maintenant derrière les barreaux, dans la pire prison pour femmes.

L’occasion pour l’auteur David Lagercrantz de remonter aux sources de la mythologie du personnage, à son enfance, à sa sœur jumelle et à pourquoi elle a un grand dragon tatoué dans le dos.

>> «Millenium 4»: Cinq questions que vous vous posez sur la suite de la saga

Mikael Blomkvist est lui aussi de retour, toujours obsédé par la liberté d’expression, mais il n’est plus depuis longtemps la star de Millénium. Voilà, vous n’en saurez pas plus, pas avant d’acheter le livre qui sort jeudi. Une sortie mondiale dans 34 pays et un lancement sous le sceau du secret.

Promo piano mollo

C’est ainsi sur un ordinateur déconnecté d’Internet que David Lagercrantz a écrit La fille qui rendait coup sur coup. « Je ne devais jamais envoyer les chapitres par mail, explique-t-il à Paris Match. Quand je me déplaçai, j’avais en permanence avec moi l’intégralité du livre en cours sur une clé USB. » Seuls deux, trois personnes avaient ainsi lu le livre, en comptant son agent et en enlevant les traducteurs. L’éditeur français Actes Sud y est même allé mollo sur la promo, surtout en comparaison de Ce qui ne me tue pas, le précédent roman sorti en 2015 et surtout le premier non écrit par Stieg Larsson.

>> A lire aussi : L'acteur Michael Nyqvist, star de «Millénium», est mort

Une nouvelle adaptation US pour 2018

Il est maintenant de notoriété publique que l’auteur de la trilogie originale (Les Hommes qui n’aimaient pas les femmes, La Fille qui rêvait d’un bidon d’essence et d’une allumette, La Reine dans le palais des courants d’air) est mort d’une crise cardiaque juste après avoir rendu ses manuscrits à son éditeur Norstedts et donc avant de connaître le succès.

On parle tout de même de 80 millions d’exemplaires écoulés dans le monde, sans oublier l’adaptation suédoise pour le cinéma et la télévision avec Noomi Rapace et le film américain de David Fincher. Une suite est d’ailleurs prévue pour fin 2018. Il s’agira d’un reboot puisqu’il adaptera Ce qui ne me tue pas avec un nouveau réalisateur (Fede Alvarez) et un nouveau casting ( on parle d’Alicia Vikander et Claire Foy pour Lisbeth).

>> «Millénium»: La compagne de Stieg Larsson écoeurée par le «business» de la trilogie à succès

Un sixième roman en préparation

Selon Eva Gabrielsson, la compagne de Stieg Larsson pendant 32 ans mais écartée de sa succession par le père et le frère de l’auteur, il existe un quatrième Millénium original et inachevé, qui partage plusieurs points communs avec La fille qui rendait coup pour coup, dont le personnage principal serait Camilla, la sœur jumelle de Lisbeth. Mais il a été décidé de ne pas le finir avec l’aide d’un ghostwriter pour ne pas trahir l’esprit et le style de Larsson, et plutôt de partir avec un nouvel auteur, au grand dam des fans.

« Vous ne pouvez même pas imaginer à quel point faire une suite à Millénium a créé le scandale en Suède. Sans doute la plus grosse tempête éditoriale de notre histoire, se souvient David Lagercrantz, également coupable d’une autobiographie de Zlatan Ibrahimovic. Il dit avoir le cuir plus épais pour ce cinquième Millénium, et même un sixième. Son dernier.