L'Espagnole ayant fait exhumer Salvador Dali n'est pas sa fille selon les tests ADN

Salvador Dali en 1970 — GALMICHE/SIPA

Elle ne pourra pas réclamer sa part d'héritage. L'Espagnole de 62 ans qui voulait être reconnue comme la fille du célébrissime peintre surréaliste Salvador Dali n'est pas son enfant, a annoncé mercredi la Fondation Dali, un mois et demi après l'exhumation des restes de l'artiste.

«Les tests ADN démontrent que Pilar Abel n'est pas la fille de Dali», a écrit la Fondation dans un communiqué, à propos d'une cartomancienne de la ville de Gérone (Catalogne) qui tentait de faire valoir, devant la justice, que l'artiste était son père biologique.

La voyante assurait que sa mère, une employée de maison, avait rencontré Dali chez des amis du peintre à Cadaquès (Catalogne) et qu'elle était née de leur brève liaison.

«Une polémique absurde et artificielle»

Si les tests avaient prouvé sa filiation, elle aurait pu réclamer selon son avocat 25% de l'héritage de Dali, entièrement légué à l'Etat espagnol. Mais «il n'y a pas de relation de parenté entre eux», a conclu la fondation Dali, qui «se réjouit que cette décision mette fin à une polémique absurde et artificielle et que la figure de Salvador Dali soit définitivement exclue de prétentions totalement infondées».

Sur ordre de la juge chargée du dossier judiciaire à Madrid, la dépouille de l'artiste avait été exhumée le 20 juillet à Figueras (Catalogne), 28 ans après sa mort. Pour cela, il avait fallu soulever la dalle de plus d'une tonne recouvrant sa tombe, au sein du Théâtre-Musée Dali.

La décision «inhabituelle et injustifiée» de pratiquer cette exhumation s'avère ainsi «totalement inadéquate et disproportionnée», conclut la Fondation, en soulignant les coûts et préjudices occasionnés. «Cette conclusion n'est en aucun cas une surprise» pour la Fondation qui écrit qu'«à aucun moment il n'y a eu d'indice de la véracité d'une prétendue paternité».