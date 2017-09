VIDEO. «Tortues à l’infini»: Après «Nos étoiles contraires», le premier chapitre d'un futur best seller

EXCLUSIF « 20 Minutes » et les éditions Gallimard vous proposent de lire en exclusivité le premier chapitre de « Tortues à l’infini », le nouveau roman de John Green, auteur du best seller « Nos étoiles contraires »…

John Green à la première du film Nos Etoiles contraires, adapté de son livre, le 2 juin 2014 à New York — J.Minchillo/AP/SIPA

Six ans après le succès du roman Nos étoiles contraires, édité en France chez Nathan, John Green s’apprête à faire son retour en librairie avec Tortues à l’infini, publié par Gallimard Jeunesse. Ce nouveau livre sera disponible le 10 octobre, date retenue pour la sortie mondiale du futur best-seller : 300.000 exemplaires sont en cours d’impression pour le premier tirage, rien qu’en France.

Tortues à l’infini se veut très « personnel » : John Green y évoque, selon son éditeur, un trouble obsessionnel compulsif « dont il a souffert toute sa vie ».

L’héroïne – et narratrice du livre, s’appelle Aza Holmes. Elle a 16 ans, tout pour être aimée et avoir un bel avenir, sa meilleure amie s’appelle Daisy et le troisième larron du livre, dont le père milliardaire a disparu, est un garçon : Davis. « Un trio improbable qui va mener l’enquête, et trouver en chemin d’autres mystères et d’autres vérités », annonce la présentation du livre…

On en saura un peu plus à la lecture de ces quelques lignes : les dix premières pages de Tortues à l’infini qui constituent le premier chapitre du livre, que les éditeurs Gallimard Jeunesse et Penguin Random House nous ont autorisé à prépublier en exclusivité.

Pour ceux qui voudraient voir, ou plutôt entendre ce que ça donne en VO, John Green fait une lecture du premier chapitre de Turtles All the Way Down (le titre anglais) dans une vidéo mise en ligne ces derniers jours sur sa chaîne YouTube Vlogbrothers.

Né en 1977, John Green a publié son premier roman, Qui es-tu Alaska ?, alors qu’il était seulement âgé de 25 ans. Son nom, déjà remarqué, devient récurrent dans les listes des meilleures ventes dès 2008 avec La face cachée de Margo et en 2012, Nos étoiles contraires devient le best-seller que l’on connaît. Ces deux derniers livres ont, depuis, été portés à l’écran (dans des adaptations tire larmes assez médiocres, hélas), mais du coup, Time Magazine considère John Green comme l’une des « personnalités les plus influentes du monde », comme le souligne le site des éditions Gallimard.

