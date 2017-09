Jeux vidéo: Nintendo fait une révélation troublante, Mario n'est plus plombier

JEUX VIDEO A la réflexion, on ne l'avait jamais vu au travail...

Le logo de Nintendo et sa mascotte Mario dans un showroom à Tokyo, le 8 septembre 2016. — KAZUHIRO NOGI/AFP - 20 MINUTES

Il y a peu de certitudes dans ce monde, mais on croyait pouvoir se raccrocher à celle-ci : Mario est un plombier à casquette rouge et bacchantes, qui traîne avec son frère Luigi et aime manger du gâteau avec la princesse Peach quand elle n’est pas en train de jouer avec Bowser.

Mario « sait tout faire, et avec style »

Raté. Selon sa biographie officielle publiée sur le site japonais de Nintendo, le personnage culte n’exercerait plus cette profession depuis un certain temps (ses goûts vestimentaires et capillaires restent eux inchangés).

Voici ce que dit le document : « Sportif accompli, du tennis au baseball en passant par le football ou la course automobile, il sait tout faire, et avec style. Il semble même qu’il ait autrefois exercé le métier de plombier… ».

« C’est le scénario qui décide de son rôle »

En même temps on aurait dû s’en douter : à part se glisser dans des tuyaux et éviter quelques clés anglaises lancées par ses ennemis, le plomb… l’homme moustachu n’a jamais montré un grand intérêt pour le job.

A l’origine, il était d’ailleurs décrit comme exerçant le métier de « charpentier », car il montait des échelles sur un chantier dans Donkey Kong, raconte son créateur, Shigeru Miyamoto. « Dans Mario Bros., on a rajouté Luigi et une grande partie du jeu se déroulait dans des souterrains, alors on s’est dit qu’il pourrait être plombier. C’est le scénario qui décide de son rôle », confie l’employé-vedette de Nintendo.