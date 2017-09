VIDEO. «...Ready for it?»: Taylor Swift dévoile un nouveau single

La couverture du nouvel album de Taylor Swift, "Reputation" — AP/SIPA

..Ready for it ? Taylor Swift a balancé, seulement dix jours après la sortie de Look what you made me do, une deuxième chanson de son prochain album Reputation, attendu le 10 novembre prochain.

Are you #readyforit?



No. 1 Alabama. No. 3 Florida State. Right NOW on ABC and streaming live on the ESPN App. pic.twitter.com/pojroWJRHL — ESPN (@espn) September 3, 2017

« Touche-moi et tu ne seras plus jamais seul»

En reine de la com', elle a révélé un extrait de son titre lors d’un spot publicitaire diffusé samedi sur la chaîne ESPN, avant un match de football universitaire entre Florida State et Alabama - extrêmement regardé aux Etats-Unis. Elle a ensuite mis la version complète en ligne ce dimanche. Are you ready?

La star revient à son style habituel : une mélodie entraînante sur des paroles romantiques. « Touche-moi et tu ne seras plus jamais seul. (…) Personne n’a à le savoir. Au milieu de la nuit, dans mes rêves, tu devrais voir ce que l’on fait. Au milieu de la nuit, dans mes rêves, je sais que je serai avec toi », chante Taylor Swift. Des paroles autobiographiques ?