VIDEO. «The Voice Kids»: La petite Valentina, 7 ans, a mis le jury à genoux

EMISSION Patrick Fiori, Jenifer et M. Pokora ont découvert la petite fille, haute comme trois pommes, à la fin de la prestation, et l’ont rejointe sur scène pour la saluer…

La petite Valentina, 7 ans. Capture Voice Kids — Voice Kids / TF1

Pour son audition à l’aveugle, la benjamine de l’émission a choisi d’interpréter Tra Te e Il Mare de Laura Pausini. Et si Valentina, 7 ans, n’a pas fait buzzer le jury de The Voice Kids, elle l’a mis à genoux ce samedi soir sur TF1. Patrick Fiori, Jenifer et M. Pokora ont découvert la petite fille, haute comme trois pommes, à la fin de la prestation, et l’ont rejointe sur scène pour la saluer et lui voler quelques bisous. « Comme tu es belle ! Mais tu es toute petite ! », observe Jenifer tandis que les deux autres se laissent attendrir.

>> A lire aussi: On a rencontré Manuela, la gagnante de «The Voice Kids»

Valentina, qui n’a pas été qualifiée, n’est pas venue les mains vides sur la scène. Elle avait prévu des petits cadeaux pour chaque membre du jury, sans oublier Nikos Aliagas qui a lui aussi eu droit à une petite attention. M. Pokora s’est empressé de déballer. Il a trouvé un scoubidou et un petit mot personnalisé.