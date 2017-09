«Harry Potter»: Les fans célèbrent le jour où finit la saga, «19 ans après»

FAN SERVICE Pour #BackToHogwarts, «20 Minutes» joue au Choixpeau et vous attribue une Maison entre Gryffondor, Serdaigle, Poufsouffle et Serpentard…

Dernière scène du dernier film Harry Potter, — Warner

Aujourd’hui, 1er septembre 2017 est un jour spécial pour les Pottermaniaques puisque c’est le jour où les héros de la saga, Harry Potter et ses amis, emmènent leurs enfants au train pour leur rentrée à l’école des sorciers. Cette scène figure dans les romans dans l’ultime chapitre intitulé « 19 ans après », et à la fin du septième et dernier film.

Ainsi la nostalgie bat son plein sur Twitter sous le mot-dièse #19years later.

Donc en fait le "19 ans après" ça se passe là en ce moment eww #19yearslater pic.twitter.com/KuFwh5Rlu8 — ❋ (@thisisbarbaraaa) September 1, 2017

en vrai jme sens mal, comme si mtn l'histoire était vraiment terminée💔 #19yearslater — Math' (@mathildeboschi) September 1, 2017

Si vous faites un tour du côté de King's Cross vers 11h, vous pourrez apercevoir les Potter emmener Albus pour son 1er jour#19yearslater pic.twitter.com/5XOOcFtRwQ — Marmotte Avisée 🌸 (@ADamGraecus) September 1, 2017

donc dans 1H Albus Severus rentre à Poudlard et de manière officielle le dernier chapitre des Reliques de la Mort sera fini😭😭 #19yearslater — Lilly Morgan (@LillyMorgan2) September 1, 2017

Laissez parler le Choixpeau

Aujourd'hui, et en attendant celle du prince George, c’est donc la rentrée pour Albus Severus, le fils d’Harry Potter. Et comme chaque année, les 1er septembre, les fans de Harry Potter, pour se mettre du baume au cœur, partage le mot-dièse #BackToHogwarts sur les réseaux sociaux. Et qui dit « rentrée » à Hogwarts dit… « cérémonie du Choixpeau magique ». C’est à ce moment-là que les jeunes sorciers découvrent à quelle Maison ils vont appartenir. Cette scène alimente bien des théories de la part des fans.

Le moment le plus fort reste bien sûr la décision de l’objet magique parlant de mettre Harry Potter chez les Serpentards. Horrible. Finalement, le jeune sorcier finira, comme il se doit, chez Gryffondor.

Chaque Maison a ses caractéristiques, son histoire et ses valeurs prioritaires (oui, même les fades Poufsouffle ou les perfides Serpentards), mais en gros, tout le monde veut être Gryffondor (ou à la limite Serdaigle).

Et vous, dans quelle Maison le Choixpeau magique vous enverrait-il ? 20 Minutes a cassé le code et découvert la méthode du pénible couvre-chef.

