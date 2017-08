VIDEO. L'humoriste Nawell Madani sur grand écran dans 110 salles de France ce jeudi

HUMOUR A 20h ce jeudi 31 août, son one woman show «C’est moi la plus belge» sera diffusé dans une centaine de cinémas…

L'humoriste Nawell Madani. — André D.

Rentrée chargée pour Nawell Madani ! Ce jeudi, son one woman show C’est moi la plus belge sera projeté dans 110 salles en France. L’humoriste sera d’ailleurs au Pathé Belle Epine de Thiais (Val-de-Marne) pour présenter le spectacle avant la séance.

Celle qui joue ce show depuis quatre ans, poursuit par ailleurs sa tournée qui s’achèvera en beauté à l’Olympia les 13 et 14 décembre. Et pour celles et ceux qui ne pourront l’applaudir en live, le DVD sera édité chez TF1 Vidéo le 10 octobre prochain.

Son premier film en novembre

Cet automne, Nawell Madani reviendra dans les salles de cinéma, pour C’est tout pour moi, son premier film en tant que réalisatrice. La comédienne – qui incarnait une bimbo dans Alibi.com, comédie à succès du début d’année – incarnera… une humoriste belge qui espère percer sur les scènes françaises et débarque à Paris pour tenter sa chance. Elle sera épaulée par un Pygmalion joué par François Berléand. Le film sortira le 29 novembre.