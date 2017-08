MTV Video Music Awards: Kendrick Lamar roi d'une soirée au parfum politique

Kendrick Lamar à Las Vegas le 31 décembre 2016. — MediaPunch/Shutterstock/SIPA

Le rappeur Kendrick Lamar a été le roi des Video Music Awards de la chaîne musicale MTV dimanche, remportant six trophés au cours d'une soirée très politique. L'artiste originaire de Compton, au sud de Los Angeles, partait en tête des pronostics avec huit nominations et il a finalement récolté six statuettes, dont celles de la meilleure vidéo de l'année, la meilleure vidéo hip-hop et la meilleure réalisation pour Humble, un clip où il apparait en Jésus et en Pape.

Katy Perry animait la soirée

C'est avec ce titre qu'il a littéralement mis le feu à la scène du mythique stade The Forum d'Inglewood, dans la banlieue sud de Los Angeles, en ouverture de la cérémonie: le tout devant un échafaudage en flammes. La superstar Katy Perry, qui animait la soirée, avait donné un «la» très militant en brandissant un journal au titre «le monde est en feu».

Les VMA, décernés d'après un vote du public, «sont l'une des élections où le vote populaire compte» encore, a ironisé la chanteuse californienne, allusion au scrutin présidentiel remporté par le républicain Donald Trump malgré un nombre de voix plus important pour la démocrate Hillary Clinton. L'un des moments les plus intenses de la soirée a été l'intervention de Susan Bro, la mère d'Heather Heyer, cette jeune femme tuée par un sympathisant nazi à Charlottesville alors qu'elle manifestait contre le fascisme.

Ed Sheeran artiste de l'année

En réponse au président Trump, qui a ordonné au Pentagone vendredi de suspendre l'embauche de soldats transgenres, plusieurs militaires transgenres ont arpenté le tapis rouge -en fait bleu- des VMA, à l'invitation de MTV. En honorant six lauréats ex-aequo pour la nouvelle récompense du «meilleur combat contre le système», dont John Legend ou Alessia Cara, Susan Bro a annoncé le lancement d'une fondation au nom de sa fille pour lutter «contre le racisme».

Paris Jackson, fille du roi de la pop Michael Jackson, avait décerné la première récompense de la soirée, la vidéo pop de l'année, au groupe féminin Fifth Harmony, en appelant à résister et «montrer à ces nazis et suprématistes blancs pourris que nous n'avons aucune tolérance pour leur haine et leur discrimination».

C'est Ed Sheeran qui a gagné la statuette d'artiste de l'année après que son tube Shape of you eut inondé les ondes tout l'été.

Les VMA n'échappent pas à «Despacito»

Reflétant l'évolution des normes culturelles, les VMA cette année ont aboli les séparations entre catégories pour hommes ou femmes en rebaptisant notamment «L'homme de la lune», la statuette remise aux lauréats, en «Personne de la lune».

Malgré leurs revendications sociétales, les VMA n'ont eux-mêmes pas échappé à la controverse: Despacito, le tube de reggaeton qui a fait danser le monde entier tout l'été, chanté par Luis Fonsi, n'avait ainsi reçu aucune nomination initialement, alors qu'il est devenu le clip le plus vu de l'histoire de Youtube. MTV a ensuite inclus le titre -dans sa version remixée avec Justin Bieber- dans la catégorie Song of the Summer.

Taylor Swift, autre grande prêtresse de la pop music, a dévoilé en début de soirée la vidéo de son titre sorti vendredi, Look What You Made Me Do, premier single aux paroles vengeresses de son nouvel album Reputation. Pink a chanté What about us entourée de danseuses nues au pubis, fesses et seins couverts de simples bandeaux de papier noir, comme barrés.