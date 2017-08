Le single de Taylor Swift ressemble beaucoup à «Too sexy for my shirt» (et c'est normal)

MUSIQUE La popstar a crédité le duo des années 90 Right Said Fred...

Dans le clip, un serpent se mord la queue, reprenant l'imagerie de la guerre entre Taylor Swift et le clan Kardashian/West. — Capture d'écran

Taylor Swift règle ses comptes. S'adressant à Kanye West, Kim Kardashian et/ou Kathy Perry –et sans doute aux médias– dans son nouveau single, la popstar américaine lance: «Look what you made me do» («Regardez ce que vous m'avez fait faire»). De nombreux internautes nés dans les années 70/80 ont aussitôt remarqué que le refrain rappelait beaucoup le tube britannique de 1991 «I'm too sexy (for my shirt)». Et ce n'est pas une coïncidence.

«Réinvention merveilleuse»

Non, Tay-Tay n'a pas plagié Right Said Fraid. Elle a samplé le refrain, avec l'autorisation du duo, en les créditant, sans doute contre un chèque.

Les compères britanniques sont visiblement fans et ont approuvé le résultat sur Twitter: «Merci @taylorswift13, quelle réinvention merveilleuse #imtoosexy #lookwhatyoumademedo». Mystère résolu.

>> Look What You Made Me Do en vidéo:

>> I'm Too Sexy