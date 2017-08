VIDEO. Taylor Swift dévoile «Look what you made me do» (et règle ses comptes avec Kanye West?)

MUSIQUE Le single «Look what you made me do» a été dévoilé ce vendredi accompagné d’une vidéo très sombre…

La couverture du nouvel album de Taylor Swift, — AP/SIPA

L’attente fut longue, mais ça y est, le premier single du nouvel album, Reputation, de Taylor Swift a été dévoilé ce vendredi. Sur la pochette que la star américaine avait laissé fuiter jeudi sur Twitter, elle donnait le ton avec son air de défiance et son look rebelle.

Le single Look What You Made Me Do a été dévoilé accompagné d’une vidéo et la chanteuse baddass a tout l’air de régler ses comptes avec le couple West-Kardashian comme le fait remarquer le New York Post.

Une réponse à « Famous » ?

Le texte frappe fort. « Je n’aime pas tes petits jeux. Je n’aime pas ta scène penchée », chante-t-elle. Une référence à la scène en lévitation que Kanye West a présentée sur sa tournée mondiale Saint Pablo ? Difficile de ne pas y penser… Elle poursuit : « Je n’aime pas le rôle que tu m’as fait jouer, l’imbécile. Je ne t’aime pas ». « Regarde ce que tu m’as fait faire », dit-elle sur des images très sombres avant d’enfoncer le clou. « Je suis désolée, l’ancienne Taylor ne peut pas répondre au téléphone. Pourquoi ? Parce qu’elle est morte ! ».

Dans sa chanson Famous, sortie en 2016, Kanye West faisait référence à Taylor Swift : « I feel like me and Taylor might still have sex. Why ? I made that bitch famous » (« Je pense que moi et Taylor on pourrait encore coucher ensemble. Pourquoi ? J’ai rendu cette salope célèbre »). Il avait assuré avoir reçu l’autorisation de la chanteuse pour prononcer cette phrase. Ce que Taylor Swift avait démenti.

L’album Reputation est attendu le 10 novembre prochain

Pour venir en aide à son mari, Kim Kardashian avait ensuite diffusé une vidéo capturée lors d’un appel de Kanye West à Taylor Swift lui demandant son accord pour la fameuse phrase. Taylor Swift le remerciait et lui donnait son accord pour citer son nom. La star de 27 ans n’a pas l’air d’avoir digéré. Look what you made me do a été coécrit et coproduit par Jack Antonoff, qui avait déjà travaillé avec Taylor Swift sur son dernier album 1989, sorti en 2014. L’album Reputation est attendu le 10 novembre prochain.