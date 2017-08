Aznavour en haut de l'affiche à Hollywood et reçoit enfin son étoile

Charles Aznavour et son étoile le 24 août 2017 à Hollywood — Damian Dovarganes/AP/SIPA

Il se voyait déjà en haut de l’affiche et avec une étoile. Le légendaire chanteur et musicien Charles Aznavour a enfin reçu jeudi, à 93 ans, son étoile sur le prestigieux « Walk of Fame » d’Hollywood, où son nom brille désormais en lettres dorées parmi une constellation d’autres stars. « Je suis Français et Arménien, les deux sont inséparables comme le lait et le café, c’est fantastique d’avoir deux cultures », a déclaré Aznavour, en anglais, sous les « bravos ! » ou « vive la France ! ».

« Je suis aussi un peu californien »

« Le français est ma langue de travail mais ma langue familiale est toujours l’arménien », a-t-il ajouté, applaudi par une foule de plus de deux cents fans et invités devant le Pantages Theater, dédié aux comédie-musicales, où a été cimentée la 2.618e étoile de la Promenade de la célébrité. Avec cette récompense, « je peux dire que je suis aussi un peu californien », parce que j’ai « une fille ici et mes petits-enfants », a ajouté l’artiste adulé dans le monde entier, élégant en costume bleu roi et lunettes de soleil.

Notre journaliste @verodupont est sur le Walk of Fame d'Hollywood, où Aznavour, en haut de l'affiche, va enfin recevoir son étoile 🇫🇷 🇦🇲 pic.twitter.com/UXgforaFGP — AFP USA (@AFPusa) August 24, 2017

C’est Baydsar Thomasian, membre de l’équipe du sénateur californien Kevin de Leon, qui représente Hollywood où vit une très large communauté arménienne, qui a pris l’initiative de demander qu’une étoile au nom d’Aznavour brille enfin sur le célèbre « Walk of Fame ». « Bien sûr, il est Français, mais nous avons le sentiment qu’il est aussi Arménien et nous voulons partager cet honneur avec le monde entier », avait-elle expliqué lors des préparatifs pour la cérémonie.

Le « chanteur de variété le plus important du 20e siècle »

Shahnourh Varinag Aznavourian, de son vrai nom, déclaré par un sondage de CNN et Time en 1998 comme le « chanteur de variété le plus important du 20e siècle », a vendu plus de 180 millions de disques et écrit 1.300 chansons dans de multiples langues, dont She, Hier encore ou Je m’voyais déjà. Né à Paris de parents arméniens et devenu l’un des plus ardents porte-drapeaux de cette diaspora, Aznavour a accompagné au piano Edith Piaf pendant des années avant de devenir lui-même un mythe.



L’auteur-interprète de La Bohème, Emmenez-moi, La Mamma ou Mes Emmerdes fait partie d’une vingtaine de Français ou d’artistes originaires de France honorés sur le Walk of Fame, comme Leslie Caron ou Louis Jourdan.