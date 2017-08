VIDEO. Amir annonce son deuxième album avec le single «Etats d'amour»

Amir aux Victoires de la musique, le 10 février 2017. — THOMAS SAMSON / AFP

« Si ton cœur détale, en rupture brutale, moi, l’animal, j’retiens ma respiration… » Dans le texte de son nouveau single, Etats d’amour, sorti ce vendredi, Amir tente de convaincre la femme qu’il aime de ne pas mettre un terme définitif à leur relation.

Un message qu’il n’a visiblement pas à faire passer à ses fans qui attendaient non sans impatience de découvrir ce morceau inédit que l’artiste teasait depuis quelques jours sur les réseaux sociaux. Cette chanson est le premier extrait de son futur album à paraître prochainement.

❓ [WebTeam Amir] En attendant le 25 Août... 💿 Saurez-vous DEVINER le titre du nouveau single d'Amir ? Partagez vos idées en commentaires !👇🏻 A post shared by Amir (@amir_officiel_) on Aug 21, 2017 at 9:01am PDT

Une longue série de concerts

Révélé par The Voice en 2013, le chanteur a su profiter de sa participation à l’ Eurovision en 2016 comme d’un tremplin pour sa carrière. Il s’est classé sixième, offrant à la France son meilleur classement depuis la huitième place de Patricia Kaas en 2009.

La chanson avec laquelle il a concouru, J’ai cherché, est devenue un tube nommé aux Victoires de la musique et sacré Chanson francophone de l’année aux NRJ Music Awards.

Ce morceau a porté son premier opus, Au coeur de moi, auréolé d’un double disque de platine pour plus de 200.000 exemplaires vendus. Un succès qui se reflète dans la longue série de galas et de concerts qu’Amir enchaîne depuis plus d’un an et qui l’a fait passer, en mars, par la scène de l’Olympia.

Un « crochet » efficace

Le chanteur de 33 ans s’est donc décidé à aborder le cap décisif du deuxième album – avec lequel il va devoir confirmer – sans s’accorder de longue pause. Etats d’amour s’impose dans la lignée des singles précédents : de la chanson française dansante – dont le hook du refrain rappelle le « you-hou-hou-hou-hou » accrocheur de J’ai cherché. Comme cette dernière, Etats d’amour, dont la mélodie est signée Renaud Rebillaud, a été coécrite par Amir et Nazim. On ne change pas une équipe qui gagne ?