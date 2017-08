VIDEO. «20 Minutes» vous donne la méthode pour réussir le fameux porté de «Dirty Dancing»

Le porté légendaire de «Dirty Dancing». — Splendor Films

Vous avez visionné 45.000 fois Dirty Dancing et rêvez de réussir un jour à faire la chorégraphie, porté final compris ? Figurez-vous que pour vous permettre de réaliser vos rêves, 20 Minutes s’est lancé dans l’aventure avec le danseur professionnel Florent Cheymol (tout de même élu beau gosse de la semaine par Grazia en 2015 et aussi créateur de la mini-série « La vraie vie des danseurs » sur Youtube et Instagram). Enfilez vos leggings, c’est parti !

Pour l’homme, il faut avant tout avoir des bras solides. Bon, les abdos et les jambes aussi, évidemment, mais vous allez devoir soulever votre partenaire sans flancher, et toutes les femmes n’ont pas le gabarit de Bébé. Attention aussi à ne pas trop cambrer pour ne pas vous faire mal au dos, et à ne pas porter la demoiselle trop en arrière, sinon, c’est la chute assurée. Et tout ça avec le sourire s’il vous plaît, comme Florent.

Une bien belle journée au soleil dans la Forêt de Fontainebleau! ✌️☀️🍃💛 #lavraieviedesdanseurs #forest #suntanwithstyle #happytimes #balletboy #vilebrequin A post shared by La Vraie Vie des Danseurs (@lavraieviedesdanseurs) on Jun 7, 2015 at 12:34pm PDT

Place maintenant à la femme, et, contrairement à ce qu’on pourrait penser, c’est autant de travail pour vous que pour l’homme. Il ne suffit pas de sauter et de se laisser porter par votre partenaire. Non, pour adopter cette posture d’oiseau, il faut bien mobiliser vos abdos, ne pas avoir peur de sauter en prenant bien appui sur votre partenaire, puis contracter à fond vos muscles du dos (impossible de dire lesquels, de toute façon ça serait inutile, on ignorait leur existence avant de tenter cette posture).

Une figure très difficile

Soyons honnête, cette figure est quasiment impossible à réaliser si vous n’êtes pas de vrais professionnels. Selon Florent, avec une partenaire professionnelle, il lui aurait fallu « pas mal de travail » avant d’obtenir un résultat à la hauteur. Autant vous dire qu’on n’est pas peu fier du résultat qu’on a obtenu après 1h30 de travail. Et si vous voulez faire mieux, commencez le gainage dès maintenant !