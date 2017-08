Taylor Swift dévoile la pochette de son nouvel album et un look rebelle

Pochette de l'album Reputation de Taylor Swift — Capture Twitter

Taylor Swift change de look pour son prochain album. La chanteuse américaine vient de dévoiler ce jeudi la pochette de Reputation attendu le 10 novembre prochain et dont le premier single doit sortir vendredi. Après avoir posté une vidéo mystérieuse de serpents (une référence à la guéguerre avec les Kardashian-West ?) et nettoyer ses pages sur les réseaux sociaux, elle lâche, enfin, un indice sur l’ambiance de son futur opus. Et la jeune femme est transformée. Taylor Swift s’affiche les cheveux tirés en arrière et le regard rebelle sur un fond d’imprimé de journal où son nom est écrit à l’infini.

is taylor not wearing what looks like a yeezy sweater with kim k wet hair? #TaylorSwift #redemption @THISWEEKHADME please confirm pic.twitter.com/aijc3I9rvk — Caity 🌹 (@Mansnotmen) August 23, 2017

« 1989 » avait explosé les records de ventes

Son dernier album, 1989, sorti en 2014, avait explosé les records de ventes en première semaine aux Etats-Unis. Taylor Swift avait aussi décroché un Grammy du meilleur album pour ce disque, devenant la première artiste féminine à remporter ce prestigieux prix deux fois… jusqu’à la Britannique Adele qui a depuis aussi écrasé, avec son album 25, les chiffres de ventes de l’Américaine.



Taylor Swift a fait les gros titres la semaine dernière en remportant un procès au civil contre un DJ qu’elle accusait d’agression sexuelle.