Charles Aznavour de retour sur scène cet hiver en France

Il n’en a pas fini avec la scène. Charles Aznavour, âgé de 93 ans va reprendre son micro début 2018, a annoncé Gérard Drouot production. Alors qu’il inaugure son étoile sur Hollywood Boulevard ce jeudi, le chanteur franco-arménien s’apprête à repartir en tournée en France pour la première fois depuis sept ans. La légende de la chanson française sera le 20 janvier à Lyon, le 23 à Marseille, le 27 à Bordeaux et le 30 à Toulouse. Il clôturera sa tournée avec deux dates en février: le 3 à Nantes et le 6 à Lille.

Avant cette tournée en France, Charles Aznavour donnera un concert unique à Bercy le 13 décembre, une première dans sa carrière.

« Pour être aimé par le public il faut l’aimer »

Et son goût pour la scène est resté intact. « Le principal c’est pas que je sois fatigué, c’est qu’ils n’en soient pas fatigués, eux. Pour être aimé par le public, il faut l’aimer », aurait confié le chanteur, selon RTL.

Celui qui a été déclaré par un sondage de CNN et Time en 1998 « chanteur de variété le plus important du 20e siècle », devant des icônes comme Elvis Presley, Bob Dylan, et Frank Sinatra, va enfin recevoir son étoile sur la Promenade de la célébrité de Hollywood, le « Walk of Fame ». Elle est située devant un théâtre historique de Los Angeles dédié aux comédies musicales, le Pantages.