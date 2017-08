Le rappeur Joey Bada$$ a regardé l'éclipse sans protection, il annule des concerts

Il fait la paire avec Donald Trump. Le rappeur Joey Bada$$, qui a bravé les avertissements en regardant l'éclipse solaire sans lunette de protection, a depuis annoncé qu'il annulait trois concerts à partir de mercredi, se plaignant de problèmes de vision.

This ain't the first solar eclipse and I'm pretty sure our ancestors ain't have no fancy eyewear. Also pretty sure they ain't all go blind.