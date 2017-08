«Ages of Empires IV», «Shenmue III», «Star Wars Battlefront 2»... Les trailers de la Gamescom

La grand-messe du jeu vidéo de Cologne se déroule du 22 au 26 août. Et si les annonces y sont rares, on a quand même eu droit cette année à l’officialisation par Microsoft d’Age of Empires IV, 12 ans après le troisième volet. Et à une avalanche de bandes-annonces.

Age of Empire IV, le retour du roi

Les fans attendaient ça depuis plus de 12 ans. Microsoft offre une suite très attendue à sa saga historique de stratégie en temps réel. Pas grand-chose à se mettre sous la dent avec un simple teaser sans date de sortie. Avec le studio Relic Entertainment à la baguette (Company of Heroes, Warhammer 40.000), la licence est cependant entre de bonnes mains.

Shenmue III, le gros bad buzz

Yu Suzuki aurait mieux fait de ne rien montrer. Prévu pour décembre 2017, le jeu révélé à l’E3 2015 a déjà été repoussé à 2018. Et vu les visages aussi expressifs que ceux de Fifa 97, on ne serait pas surpris par une sortie en 2019. Il reste beaucoup de boulot.

Ryo's face never changes in the new Shenmue III trailer and I genuinely hope it's like this the whole game pic.twitter.com/o1eqljgmDP