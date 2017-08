L'Asie va avoir son propre concours Eurovision

MUSIQUE L'Union européenne de radio-diffusion a annoncé vendredi qu'une vingtaine de pays asiatiques et de la région Pacifique pourraient participer à cet événement...

Capture écran de la vidéo annonçant la création du concours Eurovision Asia. — Eurovision Asia Song Contest

« Japan, 12 points »… La traditionnelle litanie de la distribution des points de l’Eurovision va se décliner en Asie ! L’Union européenne de radiodiffusion (UER) a annoncé vendredi que le concours baptisé Eurovision Asia verrait le jour prochainement.

Aucune date ni règlement n’ont encore été fixés mais le site officiel EurovisionAsia.tv a d’ores et déjà été lancé. L’UER explique que la première édition est en cours de préparation et que jusqu’à vingt pays d’Asie et de la région Pacifique pourront y participer.

K-pop et divas australiennes ?

Les internautes sont invités à faire leurs suggestions sur les artistes qu’ils aimeraient voir concourir lors de cet événement qui dans son déroulement devrait être proche du concours Eurovision de la chanson qui traverse les décennies depuis sa première édition en 1956.

De nombreuses questions restent en suspens, comme l’éventuelle participation de pays situés en partie sur le continent asiatique et qui prennent déjà part à l’Eurovision (Russie, Azerbaïdjan, Israël…), ou celle de l’Australie, à l'initiative du projet.

Les fans, eux, commencent déjà à imaginer une compétition où un groupe de pop coréenne succéderait à un crooner indien ou à une diva australienne…