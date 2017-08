Attentats en Catalogne: La «tristesse» des responsables politiques et des artistes, d'Emmanuel Macron à Antonio Banderas

L'acteur Antonio Banderas — WENN

L’horreur frappe l’Espagne. Une camionnette a foncé sur la foule dans le centre-ville de Barcelone ce jeudi, tuant 13 personnes et en blessant une centaine. L’attaque a été revendiquée par l’organisation Etat islamique, via son agence de propagande, Amaq.

Deux suspects ont été interpellés par les autorités. En Espagne comme à l’étranger, les réactions se sont multipliées de la part de responsables politiques et des artistes.

La classe politique réagit

Emmanuel Macron assure l’Espagne de ses « pensées et de la solidarité de la France pour les victimes ».

Toutes mes pensées et la solidarité de la France pour les victimes de la tragique attaque à #Barcelone. Nous restons unis et déterminés. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 17, 2017

Le président américain a lui aussi condamné l’attaque terroriste.

The United States condemns the terror attack in Barcelona, Spain, and will do whatever is necessary to help. Be tough & strong, we love you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 17, 2017

Le ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a également réagi dans un communiqué.

« Tristesse et indignation face à l’acte terroriste qui vient de survenir à Barcelone. Tout mon soutien aux victimes et à leurs proches », a écrit la maire de Paris, Anne Hidalgo sur Twitter.

Tristesse et indignation face à l'acte terroriste qui vient de survenir à #Barcelone. Tout mon soutien aux victimes et à leurs proches. — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) August 17, 2017

La maire de Paris a également adressé un message à « son amie » la maire de Barcelone, Ada Colau.

J'adresse également un message de solidarité à mon amie @AdaColau et à tous les Barcelonais. Les Parisiens sont à leurs côtés. #Barcelone — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) August 17, 2017

« Barcelone et Paris sont des villes de partage, d’amour et de tolérance. Ces valeurs sont plus fortes que ce terrorisme odieux et lâche. », a-t-elle ajouté dans un troisième tweet.

Manuel Valls, d’origine catalane, s’est dit « bouleversé ».

Barcelone frappée à son tour.Je suis bouleversé.Je pense aux victimes et à leurs proches.La guerre contre le terrorisme est bien notre défi — Manuel Valls (@manuelvalls) August 17, 2017

Les people rendent hommage

L’acteur espagnol Antonio Banderas fait de son côté un « gros câlin » aux Barcelonais.

Fundidos en un abrazo con #Barcelona. — Antonio Banderas (@antoniobanderas) August 17, 2017

L’héroïne de La famille Bélier, la chanteuse Louane Emera a « le cœur brisé pour Barcelone ».

Le cœur brisé pour Barcelone 💔

Pensées pour les trop nombreuses victimes, leurs proches et leurs familles. 🙏🏻 https://t.co/adlbL20lEU — Louane Emera (@louane) August 17, 2017

L’animatrice Valérie Damidot a « Une énorme pensée pour les victimes et toutes les personnes présentes ».

Une énorme pensée Pour les victimes et toutes les personnes présentes..Courage à Tous..🙏🏻❤️🇪🇸 #Barcelone — Valérie Damidot (@DamidotValerie) August 17, 2017

L’attaque terroriste a ravivé de mauvais souvenirs pour l’animateur Julien Courbet.

Auj c est Barcelone , je viens d apprendre , je me rappel de cette nuit d horreur sur les champs , pensee pour les barcelonais #Barcelone — Julien Courbet (@courbet_julien) August 17, 2017

Les sportifs ont « le coeur noué »

Du côté des sportifs, « le coeur noué », le Barça a rendu hommage aux victimes.

C'est avec le coeur noué après l'attaque de notre ville que nous transmettons toutes nos pensées aux victimes et à leurs proches à Barcelone — FC Barcelona (@fcbarcelona_fra) August 17, 2017

« Quelle tristesse ce qui se passe à Barcelone. Tout mon soutien aux familles des victimes, des blessés, dans ces temps difficiles. ASSEZ », a tweeté de son côté le coureur automobile Fernando Alonzo.

Que tristeza todo lo que está ocurriendo en #Barcelona. Mi apoyo para las familias de las víctimas, heridos, en estos momentos duros. BASTA — Fernando Alonso (@alo_oficial) August 17, 2017

L’attaquant portugais du Real Madrid, Cristiano Ronaldo s’est exprimé sur son compte Twitter : « Consterné par les informations en provenance de Barcelone. Tout mon soutien et ma solidarité aux familles et aux amis des victimes ».

Consternado com as notícias que chegam de Barcelona. Todo o apoio e solidariedade a família e amigos das vítimas. — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) August 17, 2017

Le joueur Neymar, qui a quitté le FC Barcelone pour rejoindre le club du PSG, a également adressé un message aux familles des victimes : « Que Dieu réconforte toutes les familles », a posté le Brésilien sur son compte Twitter, accompagné d’une photo sombre en noir et blanc de la Sagrada Familia, avec le message « Pray for Barcelona ».

Que Deus conforte todas as famílias 🙏🏻😢😪😭 #PrayForBarcelona te quiero BARCELONA pic.twitter.com/EFv1mvT0pD — Neymar Jr (@neymarjr) August 17, 2017

D’autres sportifs ont suivi..

Destrozado por lo que ha ocurrido en Barcelona! Todo mi apoyo a las familias afectadas y a la ciudad. — Rafa Nadal (@RafaelNadal) August 17, 2017

Deeply saddened by the attack on our city. All our thoughts are with the victims, their families and with the people of Barcelona. — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 17, 2017