Attentat à Barcelone: La «tristesse» des responsables politiques et des artistes, d'Emmanuel Macron à Antonio Banderas

L’horreur frappe l’Espagne. Une camionnette a foncé sur la foule dans le centre-ville de Barcelone ce jeudi, tuant au moins une personne et en blessant plusieurs. Les autorités catalanes privilégient la piste terroriste.

Le suspect a réussi à prendre la fuite, se retranchant dans un bar du centre de Barcelone. En Espagne comme à l’étranger, les réactions se sont multipliées de la part de responsables politiques et des artistes.

Emmanuel Macron assure l'Espagne de ses «pensées et de la solidarité de la France pour les victimes».

Le président américain a lui aussi condamné l'attaque terroriste.

The United States condemns the terror attack in Barcelona, Spain, and will do whatever is necessary to help. Be tough & strong, we love you!