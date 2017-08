Pantone invente une nouvelle teinte de violet en mémoire de Prince

Plus d’un an après la mort de Prince, la Pantone Color Institute a annoncé la création d’une nouvelle teinte de violet en sa mémoire, a rapporté lundi le quotidien britannique The Guardian. Cette couleur, inspirée du logo et du piano personnalisé du chanteur décédé en avril 2016 d’une overdose accidentelle se nommera Love Symbol #2.

Pantone's latest shade of purple is a tribute to Prince. https://t.co/ZeqpIcX7TB pic.twitter.com/Rbq5x48Lu0