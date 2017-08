Les frères Coen préparent une série western pour Netflix

Les frères Coen au Festival de Cannes 2013. — VALERY HACHE / AFP

« We are streaming motherfuckers ! » Est-ce vraiment nécessaire de traduire l’unique citation de Joel et Ethan Coen figurant dans le communiqué qui confirme que les frangins préparent une série pour Netflix.

even the Coen brothers’ *press releases* are good. pic.twitter.com/t00NbxEw6W — david ehrlich (@davidehrlich) August 9, 2017

The Ballad of Buster Scruggs est annoncée comme une anthologie en six épisodes dans l’univers du western. Un genre que le duo a déjà abordé sur le grand écran dans True Grit.

Un acteur de « O’Brother » dans le rôle-titre

Joel et Ethan Coen se chargeront du scénario et de la réalisation de cette mini-série annoncée pour 2018, Au générique, on retrouvera notamment James Franco (Spider-Man, La Planète des Singes : Les origines, Spring Breakers…), Zoe Kazan (Elle s’appelle Ruby…) et Ralph Ineson (The Office, The Witch…). Tim Blake Nelson (O’Brother, Unbreakable Kimmy Schmidt, Colossal…) incarnera le rôle-titre.