Chloë Grace Moretz «trop grosse» pour son partenaire à l'écran

Chloë Grace Moretz, le 8 août 2017, à un gala organisé par «variety» à Los Angeles. — Phil Mccarten/AP/SIPA

Amoureux pour de faux, crétin pour de vrai. Dans une interview accordée à Variety, Chloë Grace Moretz, 20 ans, s’est remémoré une mauvaise expérience de tournage.

Alors qu’elle avait 15 ans, le comédien d’une vingtaine d’années qui jouait son petit copain lui a lancé : « Je ne sortirai jamais avec toi dans la vraie vie ». Face à la réaction interloquée de l’adolescente, il a embrayé : « Oui, tu es trop grosse pour moi ».

« C’est l’un des rares acteurs qui m’ait fait pleurer sur un plateau », avance l’actrice. « Il fallait que je me reprenne et que je retourne sur le tournage en faisant comme si j’étais amoureuse de lui, et c’était très difficile. »

« C’était déstabilisant »

« J’ignore pourquoi il a ressenti le besoin de me dire ça. (…) C’était déstabilisant », déplore Chloë Grace Moretz qui a l’élégance de ne pas citer le nom du goujat (une petite recherche sur Wikipédia avec les informations données sur les âges et le scénario permettent cependant d’émettre des hypothèses).

Ce n’est pas la première fois que l’actrice est confrontée au body shaming (le fait de stigmatiser le corps ou une partie du corps d’un individu, les femmes étant en première ligne). En mai, elle s’était émue de la campagne marketing du fil d’animation Red Shoes and the 7 DwarvesL’affiche montrait une Blanche Neige petite et ronde accompagnée de la question « Et si Blanche Neige n’était plus belle et que les sept nains n’étaient plus si petits ? » Ou comment sous-entendre qu’une femme qui n’est pas grande et mince n’est pas belle.

How did this get approved by an entire marketing team? Why is it okay to tell young kids being fat = ugly? 🤔😏@ChloeGMoretz pic.twitter.com/PVhgwluGTM — Tess Holliday 🥀 (@Tess_Holliday) May 30, 2017

« Sachez que j’ai prévenu les producteurs, a-t-elle fait savoir sur Twitter. J’ai prêté ma voix à un script magnifique, et j’espère que vous le découvrirez dans son intégralité. L’histoire est en réalité puissante pour les jeunes femmes et m’a beaucoup touchée. Je suis désolée de ce dérapage qui était en dehors de mon contrôle créatif. »