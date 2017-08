Cate Blanchett incarnera une icône de la culture pop américaine dans une série Amazon

Cate Blanchett dans «Carol» de Todd Haynes. — Copyright Wilson Webb / DCM

Aux Etats-Unis, Lucille Ball est une icône de la culture pop. Dans les années 1950, elle a notamment captivé les téléspectateurs dans la sitcom I Love Lucy. Sa vie, et plus précisément son histoire d’amour avec le comédien Desi Arnaz, va à son tour inspirer une série produite par Amazon. L’actrice choisie pour l’incarner n’est autre que Cate Blanchett.

Le projet est d’autant plus alléchant qu’Aaron Sorkin signera les dialogues. Si son nom vous est inconnu, sachez qu’il s’agit de l’auteur des scénarios de la série A la Maison Blanche et des films de David Fincher et Danny Boyle The Social Network et Steve Jobs. Soit autant de brillants exercices d’écriture.