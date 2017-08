«Arabesque»: Jessica Fletcher va-t-elle mener l'enquête une dernière fois?

Angela Lansbury en Jessica Fletcher dans la série «Arabesque». — RONALDGRANT/MARY EVANS/SIPA

Les quelques notes de piano qui ouvrent le générique suffisent à convoquer les souvenirs de ceux qui se sont déléctés des épisodes d’Arabesque, la série policière américaine diffusée durant les années 1980 et 1990 sur La Cinq et TF1.

Pas moins de 264 épisodes ont mis en scène Jessica Fletcher, auteure de romans policiers, enquêtrice à ses heures perdues. Un personnage culte incarné pendant douze ans par Angela Lansbury qui s’est confiée au Sunday Post.

« Il m'était difficile de me faire à l'idée que c'était fini »

« Jessica Fletcher a représenté une si grande partie de ma vie, il m’était difficile de me faire à l’idée que c’était fini », a expliqué l’actrice en évoquant l’ultime épisode tourné en 1996. « Ceci étant dit, depuis qu’on a arrêté la série, il y a eu quelques épisodes spéciaux de deux heures et je ne serais pas surprise si je retrouvais [ce personnage] une dernière fois. »

Il n’en fallait pas davantage pour que plusieurs médias anglo-saxons y voient l’annonce d’un nouvel épisode spécial, sous la forme d’un téléfilm, qui ravirait les nostalgiques de Murder She Wrote (c’est le titre original de la série). En tout cas, on fait partie de ceux qui espèrent que la comédienne, aujourd’hui de 91 ans, va effectivement signer pour mener à nouveau l’enquête. Et vous ?