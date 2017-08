Stephen Amell, star de «Arrow», répond à ceux qui lui ont reproché d'aller à la Gay Pride

Stephen Amell, acteur principal de la série «Arrow». — MediaPunch/Shutterstock/SIPA

Stephen Amell, l’acteur principal de la série Arrow, était à Vancouver ( Canada) samedi et est allé, avec son épouse Cassandra Jean, regarder défiler le cortège de la Marche des fiertés locale. Le comédien a partagé deux photos sur les réseaux sociaux, une manière pour lui de témoigner son soutien aux homosexuels, bisexuels et aux personnes trans. Une prise de postion qui n’a pas plu à tout le monde.

🏳️‍🌈 with this one. A post shared by Stephen Amell (@stephenamell) on Aug 6, 2017 at 6:06pm PDT

Not the same balloons, but I'm going to go ahead and put this in the win column. pic.twitter.com/7ZDZuxcClA — Stephen Amell (@StephenAmell) August 6, 2017

Stephen Amell a publié un message ce lundi sur sa page Facebook pour répondre à ses détracteurs. « Qu’est-ce qui se passe ? Je consulte ma page ce matin et je suis stupéfait par certains commentaires. La grande majorité sont positifs, mais il y en a une quantité ridicule de négatifs. J’ai passé un week-end fantastique à Vancouver avec ma femme et mes amis, j’ai rencontré des gens géniaux et plus que tout, j’ai simplement essayé de m’imprégner de l’énergie positive des gens qui vivent leur vie pleinement. »

« Allez vous mettre du mauvais côté de l’histoire sur le Facebook d’un autre »

Et d’enfoncer le clou : « Si je suis à Vancouver l’an prochain, je ne me contenterai pas de retourner [à la Pride], je défilerai avec le cortège. Alors, à tous ceux que ça dérange : retournez vous mettre du mauvais côté de l’histoire sur la page Facebook de quelqu’un d’autre. »

Le message est passé, à en juger par le commentaire d’un de ses fans qui lui a répondu : « Je suis COMPLETEMENT désolé pour mes commentaires négatifs. Je crois qu’il vaut mieux ne pas trop s’étaler, vu mon attitude immature. Je ne suis peut-être pas d’accord avec vous sur certains sujets comme celui-ci, mais je crois que chacun a droit d’avoir ses opinions. Ce que vous faites quand vous n’êtes pas sur le tournage d’Arrow vous regarde. (…) Je me suis remis en question et je tenterai d’être plus prudent et prévenant quand je posterai quelque chose sur les réseaux sociaux à l’avenir. » La cible est atteinte !