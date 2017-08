Haruo Nakajima, premier acteur à s'être glissé dans la peau de Godzilla, est mort

Haruo Nakajima, ici en 2014, a revêtu douze fois le costume de Godzilla au cinéma entre 1954 et 1972. — Junji Kurokawa/AP/SIPA

Il était sans doute le plus connu des acteurs japonais méconnus. Haruo Nakajima, qui est décédé ce lundi à l’âge de 88 ans, rapporte le site Bloody Disgusting, a revêtu à douze reprises, entre 1954 et 1972, le costume de Godzilla. Le monstre, personnage mythique de la culture populaire japonaise et métaphore du traumatisme créé par l’arme atomique sur l’archipel nippon, est aussi très célèbre en occident où d’autres réalisateurs ont raconté ses aventures sur grand écran.

RIP #HaruoNakajima (1929-2017), pionnier du "suit acting" au Japon. Il fut le premier à incarner #Godzilla, rôle qu'il tint de 1954 à 1972. pic.twitter.com/uJSGCdFTWH — Fabien Mauro (@Fabfuzz) August 7, 2017

Comme l’explique le court documentaire The Man Who Was Godzilla, Haruo Nakajima s’est illustré comme cascadeur sur le plateau des Sept Samouraïs d’Akira Kurosawa (1954), mais c’est sa performance dans L’Aigle du Pacifique, en 1953, qui lui vaut d’être remarqué par Ishiro Honda, le réalisateur qui s’apprête à tourner Godzilla.

L’acteur explique que, ne sachant comment interpréter le monstre, il a fait des « recherches » notamment en observant le comportement des éléphants et des gorilles au zoo.

Un costume très lourd

Haruo Nakajima raconte aussi que pour des raisons d’économie, son costume - sur le premier film de la franchise - était constitué de béton prêt à l’emploi ce qui le rendait extrêmement inconfortable. Il pesait quelque 100 kilos. « Il était tellement lourd (…) et, d’autant plus avec l’effet des éclairages, il suffisait de le toucher pour constater qu’il était chaud », relatait l’acteur.

A la fin de son contrat, Haruo Nakajima est resté employé des studios de la Tōhō mais il n’a plus tourné d’autres films. Il entretenait sa popularité en participant à des conventions de fans de kaiju – les films de monstres japonais – aux Etats-Unis. Son autobiographie, Une vie de monstre : Haruo Nakajima, l’acteur du Godzilla original, publiée en 2010, est inédite en France.