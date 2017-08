«Aladdin»: L'acteur sexy choisi pour incarner Jafar trouble les internautes

L'acteur Marwan Kenzari sur le tapis rouge avant la projection du film «The Promise» au Festival de Toronto, en septembre 2016. — SIPANY/SIPA

Affreusement sexy. Le projet d’adaptation d’Aladdin en live-action – c’est-à-dire avec des acteurs en chair et en os – avance. On savait déja que Will Smith, Menan Massoud et Naomi Scott incarneraient respectivement le Génie, Aladdin et Jasmine, mais le rôle de Jafar n’avait pas encore été ditribué.

C’est désormais chose faite puisque Disney a annoncé vendredi, via le Hollywood Reporter, que Marwan Kenzari sera le grand vizir d’Agrabah dans le film que réalisera Guy Ritchie.



L’acteur, qui sera le 13 décembre à l’affiche du Crime de l’Orient-Express, adaptation du roman d’Agatha Christie, par Kenneth Brannagh, est encore méconnu.

Alors, quand les internautes ont googlé le nom du Néerlando-Tunisien, surpriiiiiise : Marwan Kenzari n’a pas vraiment le physique du méchant de Disney (ou alors, dans la version animée, Jafar planquait bien ses abdos).

Disney just cast this actor, Marwan Kenzari, as Jafar in the live-action Aladdin, which I...uh...that is...um...what was I saying? pic.twitter.com/bVDv2JAZYs — Mark Harris (@MarkHarrisNYC) August 4, 2017

« En gros, Jafar est plus beau qu’Aladdin», écrit un twitto, résumant l’avis général.

En gros jafar est plus beau qu'Aladdin!! https://t.co/TMSyfwPXZN — bee kini 🐝 (@Owly_Flower) August 6, 2017

Pardon sur quelle planète est-ce que Jafar est censé être hot est-ce qu'on a vu le même dessin animé https://t.co/11fL92Dqsb — cidre vicious (@ovidesonsac) August 5, 2017

D’autres ont du mal à visualiser l’acteur en « vieux flippant avec un perroquet sur l’épaule »...

obvs Jasmin didn't want Jafar cos he was a creepy old man with a parrot but I dunno what her reason is gonna be now cos Jafar is hot af... pic.twitter.com/TIE2P7X15a — Seany Horgan (@seanhorgan2) August 5, 2017

Les plus lucides prédisent que dans le film, on ne verra pas le moindre carré de tablette de chocolat mais Marwan Kenzari, lui qui compte déjà une douzaines de rôles au cinéma dans sa filmographie, a désormais de grandes chances d'être bien visible dans les radars du grand public.