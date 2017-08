Johnny Hallyday annonce une nouvelle tournée en 2018

Le chanteur Johnny Hallyday à Los Angeles — VISUAL

L’annonce en a étonné plus d’un. Johnny Hallyday a indiqué ce dimanche sur Twitter qu’il entamerait l'an prochain une nouvelle tournée « rock et blues ». Le chanteur n’en dit pas plus dans son très court message « Bientôt 2018 tournée rock and blues ».

Bientôt 2018 tournée rock and blues🎸🎸🎸 pic.twitter.com/olLFWAoNGY — Johnny Hallyday (@JohnnySjh) August 6, 2017

Si cette annonce a pu surprendre, c’est que l’état de santé de la star française fait la une des magazines people depuis plusieurs mois. Johnny Hallyday a informé ses fans en mars dernier qu’il est actuellement traité pour un cancer.

Hospitalisé la semaine dernière

La semaine dernière, l’attaché de presse du chanteur confiait à 20 Minutes que la star avait été hospitalisée pour subir plusieurs examens en vue de sa prochaine chimiothérapie. Il s’était ensuite envolé pour sa maison de Saint-Barth aux Antilles, afin de passer du temps en famille avec sa femme et deux de ses filles.

Malgré son état de santé, le rockeur de 74 ans vient de terminer la tournée des Vieilles Canailles, avec Eddy Mitchell et Jacques Dutronc, en juillet.