VIDEO. Le rappeur Prodigy est mort d'un étouffement accidentel avec un œuf

Le rappeur Albert Johnson, alias Prodigy, est décédé le 20 juin à Las Vegas (Nevada, Etats-Unis) à l’âge de 42 ans. Même s’il avait été hospitalisé quelques jours auparavant suite à un malaise après un concert et souffrait de drépanocytose, une maladie génétique rare, la cause de sa mort, qui vient d’être révélée ce jeudi par le site américain TMZ, est tout autre.

Un étouffement accidentel à l’origine du décès

Le bureau du médecin légiste du comté de Clark a pu établir que Prodigy, membre du légendaire groupe de rap Mobb Deep, est décédé des suites d’un étouffement accidentel avec un œuf.

Pour mémoire, le duo Mobb Deep, composé de Prodigy et de son partenaire Havoc, avait connu le succès dans les années 1990 avec l’album The Infamous et le titre Shook Ones.