Le chanteur Thomas Dutronc n'aurait peut-être pas dû tweeter sur le débat des APL

Toujours réfléchir à deux fois avant de tweeter. Il y a quelques jours, Thomas Dutronc a décidé de prendre part au débat sur les APL ( la fameuse baisse de 5 euros par mois), en postant un message sur Twitter. Le hic ? Son message probablement plein de bonnes intentions est resté en travers de la gorge de nombreux internautes.

« Mangeons mieux »

« Pour 5€ y’a des alternatives à la #merdeindustrielle même si on est jeune et étudiant. Pour notre santé et notre planète, mangeons mieux », a tweeté Thomas Dutronc, accompagnant le message d’une photo de quelques produits bio et du ticket de caisse.

Pour 5€ y'a des alternatives à la #merdeindustrielle même si on est jeune et étudiant. Pour notre santé et notre planète, mangeons mieux. pic.twitter.com/LlRTMPKLhp — Thomas Dutronc (@ThomasDutronc) July 30, 2017

Un message qui a suscité de nombreuses réactions, et indignations… Si certains lui ont reproché d’être mal placé pour parler de cela, d’autres lui ont rappelé que les produits issus de l’agriculture biologique n’étaient pas forcément accessibles pour les petits budgets.

La bourgeoisie qui donne des leçons aux pauvres. T'as pas honte @ThomasDutronc ? On s'occupe de tes tirroirs nous ? https://t.co/HY8mo6rlgh — NON 🌺 (@VotezNon) July 30, 2017

Pour 5 euros, 2 jours de course bio vs 7 jours de course non bio.

Mon choix est vite fait. pic.twitter.com/07Tj0lYRqm — PIMPrenelle (@prenelle_pim) July 30, 2017

Si évidemment, manger Bio et sainement, c'est un luxe que pas mal de monde ne peuvent pas se payer... — Féliré (@FeHeL_numberone) July 30, 2017

