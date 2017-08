VIDEO. «Sapés comme jamais»: La version anglaise (pas ridicule) qui va faire décoller Gims aux US

Maître Gims a déjà le look extravagant des rappeurs américains. — SADAKA EDMOND/SIPA

Salut Maître,

C’est bon, on sait que c’est pas ton prénom, mais comme tu es le maître de nos soirées, ben on trouve que ça te va bien. Oui, tu sais, c’est nous qui, quand l’alcool commence à faire son effet en soirée, beuglons « METS BELLAAAAA STPPPP ». Comme on t’aime beaucoup, on a voulu apporter notre petite contribution à ta conquête (musicale) de l’Amérique. Alors voilà notre version de Sapés comme jamais, avec l’aide de Google Trad, pour ne rien te cacher. T’en dis quoi ?

Tu as vu, on a tout gardé : la choré, les chœurs, les phrases qu’on n’arrive déjà pas à prononcer en français (franchement, tu parles vite, Maître) et qui vont toujours trop vite pour nous en anglais. Petit plus, so french, l’accent. Franchement, depuis qu’on a vu que c’était l’accent le plus sexy du monde, on s’est dit que c’était inutile de passer des heures à articuler devant sa glace. Tu es déjà sexy ici, Maître, mais garde ton accent et tu les auras tous dans ta poche, les Ricains.

Bon, par contre, on a une petite requête. Enfin deux. Premièrement, ne nous oublie pas, s’il te plaît. On comprend tes rêves de grandeur, mais on est là et on t’attend. Deuxièmement, tes beaux yeux, garde-les pour la France. Ça fait tellement longtemps qu’on cherche à croiser ton regard, qu’on prie pour que tes lunettes se cassent… Si tu faisais les yeux doux à des blondes avec des faux-cils, on le vivrait hyper mal. Bref, voyage bien, Maître, mais reviens-nous vite.

Tes plus grands fans