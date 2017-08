Maître Gims part à la conquête de l'Amérique

Maître Gims aimerait se lancer aux Etats-Unis — Jean-Marc Haedrich/SIPA

Maître Gims voit grand. Après avoir conquis la France, le rappeur se lance un nouveau challenge : les Etats-Unis. L’ex leader de Sexion d’Assaut a dévoilé sur Snapchat une ballade en anglais et sa volonté de tenter sa chance outre-Atlantique.

« Nous allons conquérir les USA »

Sur le réseau social, Maître Gims a donc dévoilé un tout nouveau titre intitulé It is done, intégralement chanté en anglais. Une chanson qui a visiblement remporté un franc succès auprès de ses fans, puisque le rappeur a ensuite publié un message de remerciements, et a dévoilé ses projets, tel que le rapporte le site de LCI.

« Merci infiniment pour vos messages ça me touche sincèrement, nous allons conquérir les USA », explique-t-il. Et il faut reconnaître que le rappeur ne se débrouille pas si mal en anglais. A quand Sapés comme jamais dans la langue de Shakespeare ?