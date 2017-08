VIDEO. Maître Gims à la conquête de l'Amérique: Les idées des autres Français pour percer outre Atlantique

Maître Gims aimerait se lancer aux Etats-Unis — Jean-Marc Haedrich/SIPA

Maître Gims a dévoilé son premier titre en anglais.

Le chanteur compte partir à la conquête des Etats-Unis avec ce titre.

Avant lui David Guetta, Daft Punk, Christine and the Queens, Stromae et Yelle ont réussi à percer à l’international.

«20 Minutes» a cherché leurs bonnes recettes pour éviter à Maître Gims de se louper.

« It is done », ou presque. La nouvelle chanson de Maître Gims, qui signifie, « c’est fait », en français, annonce sa volonté de conquérir le marché américain, même si le chanteur/rappeur semble partir vainqueur. 20 Minutes a étudié les raisons du succès des chanteurs français qui ont réussi aux Etats-Unis pour lui permettre de ne pas louper son entrée sur la scène anglophone.

Comme Stromae, faire un tuto de sa musique et tourner un clip à New York

Quand Stromae a voulu se lancer aux Etats-Unis, il était déjà très très TRES connu en Europe. Il a donc eu l’idée de faire une sorte de tutoriel sur sa musique à l’attention des Américains où il explique son succès et sa musique avant de tourner un clip de Papaoutai à New York comme celui de Formidable à Bruxelles, en chantant dans les rues et le métro de New York. Petit plus, les sous-titres pour permettre aux anglophones de comprendre les paroles.

Comme Christine and the Queens, traduire ses paroles

Quand Christine and the Queens sort son premier album aux Etats Unis, en octobre 2015, après une tournée qui l’a révélée outre Atlantique, elle fait un pas vers le public en traduisant ses chansons. Mais la chanteuse ne s’est pas contentée d’un Google Traduction des familles, elle a carrément réécrit certaines chansons, jusqu’aux titres. Nuit 17 à 52 devient par exemple Night 52. L’artiste nantaise a également sorti deux titres en duo avec des musiciens américains, le pianiste Perfume Genius et le rappeur Tunji Ige, plus connus qu’elle aux Etats-Unis.

Comme David Guetta, faire des duos avec des stars américaines bien étudiées

En 2009, David Guetta signe I Gotta Feeling des Black Eyed Peas. Le début d’une longue série de featurings plus prestigieux les uns que les autres qui propulsent le DJ français en tête de tous les classements musicaux. Sia Furler, Will.i.am, Avicii, Dev, Usher, Jessie J, Akon, Nicki Minaj, Rihanna ou Chris Brown, entre autres, font aussi partie des artistes américains avec lesquels il a collaboré.

Comme Yelle, ne rien changer

Yelle plaît aux Américains (plus qu’aux Français d’ailleurs) grâce à une principale qualité : son exotisme. Aux Etats-Unis, chanter en français c’est original et sexy. Si les chansons (effectivement sexy) Je veux te voir ou A cause des garçons ont eu du succès en France, Yelle n’est pas non plus LA chanteuse qui cartonne. L’occasion pour elle d’aller voir ailleurs, et de s’y sentir bien.