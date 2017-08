VIDEO. PNL: Le groupe de rap rencontre un gros problème d'auto-tune en plein concert

PNL a rencontré un problème technique en plein concert — Capture d'écran YouTube

Ceux qui rêvaient d’entendrePNL sans auto-tune seront ravis. Dans une vidéo prise le 16 juillet dernier au festival de Dour en Belgique, on découvre que le groupe de rap français a dû faire face à un petit problème technique en plein concert : une panne de vocoder. Ademo et N.O.S. ne se sont pas démontés pour autant.

L’auto-tune, un arrangement qui permet de donner un aspect métallique à la voix, est la marque de fabrique de PNL. Mais quand le vocoder qui permet cet effet tombe en panne, la tonalité « naturelle » de l’artiste reprend le dessus. Un incident technique rencontré par les deux rappeurs sur scène, et qui n’a pas manqué de faire rire certains internautes, surpris d’entendre leurs vraies voix.

C’est donc ca le "meilleur groupe de tous les temps PNL" j’suis en larmes 😭😭😭 pic.twitter.com/g8ssomK8iC — Haz (@DiabloMatador) July 28, 2017

GneuGneu Génie PNL ! GneuGneu Que des Classiques ! GneuGneu Meilleur Groupe ever ! C'est une honte pic.twitter.com/CPO1V4DJ8O — Aladeen.Jr (@Paul_iment) July 28, 2017

Pour leur défense, d’un, les artistes ne se laissent pas démonter par ce couac technique, et de deux, on découvre qu’ils chantent vraiment, et pas si mal.

Découvrez la version originale « auto-tunée » du titre :