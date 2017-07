Nintendo a écoulé près de 5 millions de Switch

«Super Mario Oddysey» sortira le 27 octobre 2017. — NIntendo

Nintendo respire. Après une période compliquée l'an dernier, l'entreprise a annoncé mercredi des résultats trimestriels en net progrès, avec un chiffre d'affaires de 154 milliards de yens (1,1 milliard d'euros) et un bénéfice opérationnel de 16,21 milliards de yens (124,3 millions d'euros), contre une perte de 40 millions d'euros sur la même période en 2016.

Ce retour dans le vert est principalement dû au lancement réussi de la Switch, avec 4,7 millions de consoles écoulées dans le monde. Nintendo table sur 10 millions d'exemplaires pour cette année. A ce rythme, la Switch devrait dépasser les ventes de Wii U (14 millions) dès 2018.

Des ventes mobiles multipliées par cinq

Côté jeux, le roi s'appelle évidemment Zelda, avec près de 4 millions d'exemplaires vendus de Breath of the Wild, et Mario Kart 8 Deluxe n'est pas loin à 3.5 millions d'unités.

Alors que la croissance de la 3DS reste stable, les ventes mobiles, portées par Super Mario Run et Fire Emblem, ont été multipliées par cinq sur un an et représente désormais 6% du chiffre d'affaires de Nintendo. Les investisseurs sont pour l'instant confiants: l'action de l'entreprise japonaise s'est envolée d'environ 60% depuis mars. Et avec le renfort de Splatoon 2, puis de Super Mario Odyssey et de deux titres Pokémon à l'automne, la bonne série devrait continuer.