Eurovision 2018: La finale aura lieu à Lisbonne le 12 mai

Ce n’est pas vraiment une surprise, Lisbonne accueillera l’édition 2018 de l’Eurovision. Le concours se déroulera à la MEO Arena, d’une capacité de 20.000 personnes, a confirmé l’UER (Union européenne de radio-télévision) ce mardi.

La capitale portugaise s’est imposée face à Braga, Santa Maria de Feira et Gondomar, également candidates pour recevoir l’événement.

Une quarantaine de pays devraient participer à la prochaine édition - ils étaient 42 cette année.

Les demi-finales se tiendront les 8 et 10 mai. La France, elle, est qualifiée directement pour la finale du 12 mai, en tant que plus gros contributeur financier du concours à l’instar de l’Allemagne, du Royaume-Uni, de l’Espagne et de l’Italie. Le Portugal, en tant que pays hôte a lui aussi son ticket assuré pour la finale.

Le 13 mai dernier à Kiev (Ukraine),le Portugal a remporté l’Eurovision pour la première fois de son histoire grâce à Salvador Sobral et sa chanson Amar Pelos Dois.