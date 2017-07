«Harry Potter»: Deux livres inédits vont sortir en octobre

Daniel Radcliffe dans Harry Potter et la chambre des secrets. — Warner Bros.

Amplificatum ! Un an à peine après la sortie d’Harry Potter et l’enfant maudit, J.K Rowling va sortir deux nouveaux ouvrages qui vont enrichir la saga culte Harry Potter, qui fête ses 20 ans ! La bonne nouvelle n’a pas été annoncée par la Gazette du sorcier, mais par la maison d’édition Bloomsbury ce jeudi sur Twitter

We’re thrilled to share the covers for the two tie-in books accompanying the #BLHarryPotter Exhibition this October: https://t.co/dL27lVAyso pic.twitter.com/yddiGHAV4s — Bloomsbury UK (@BloomsburyBooks) July 20, 2017

Cours de magie et récits sur les créatures mythiques

Le premier livre, Harry Potter : A History of Magic, The Book Ehibition est un florilège des cours de magie enseignés à Poudlard, et le second, Harry Potter : A Journey Through a History Magic, est une somme d’anecdotes sur le monde de la magie qui dévoilera notamment des récits sur les créatures magiques.

La sortie de ces deux ouvrages coïncide avec les 20 ans de la saga. A cette occasion, la British Library de Londres, bibliothèque nationale du Royaume-Uni, proposera du 20 octobre 2017 au 28 février 2018 une exposition spéciale nommée « A History of Magic » consacrée à l’univers Harry Potter.