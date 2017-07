VIDEO. Le chanteur de Linkin Park, Chester Bennington, est décédé

Le chanteur de Linkin Park, Chester Bennington, ici lors d'un concert, le 4 juillet 2017 à Londres, est décédé le 20 juillet 2017, selon TMZ. — CWA/WENN.COM/SIPA

Nouvelle tragédie dans le rock. Le chanteur de Linkin Park, Chester Bennington, est décédé jeudi, a confirmé le médecine légiste du comté de Los Angeles. Selon des sources policières de TMZ, Bennington, âgé de 41 ans, se serait suicidé par pendaison, comme Chris Cornell en mai dernier. Son corps a été découvert dans une résidence de Palos Verdes, près de Los Angeles.

«Sous le choc et le coeur brisé, mais c'est vrai, une déclaration officielle viendra dès qu'on en a une», a confirmé sur Twitter son compère Mike Shinoda.

Shocked and heartbroken, but it's true. An official statement will come out as soon as we have one. — Mike Shinoda (@mikeshinoda) July 20, 2017

Fondé par trois amis de lycée en 1996 et rejoint par Chester Bennington en 1999, Linkin Park explose en 2000 avec l’album Hybrid Theory, qui mélange le metal et la rap, avec Bennington et Mike Shinoda au chant. Porté par les tubes One Step Closer, Crawling et In The End, l'album s'écoulera à plus de 10 millions d’exemplaires aux Etats-Unis et 27 millions dans le monde, ce qui en fait l’un des plus gros succès du 21e siècle avec Adele et Norah Jones. Le groupe venait de sortir l’album One More Light, qui n’a pas vraiment séduit les fans et les critiques avec un virage pop.

Drogues et abus sexuel

En 2011, le chanteur s’était confié sur son inspiration et ses angoisses au Guardian. Il avait évoqué une agression sexuelle lorsqu’il était enfant. Après le divorce de ses parents, quand il avait 11 ans, il s’est mis à fumer du cannabis avant de passer à la cocaïne et au meth. Il avait canalisé ses traumatismes dans la rage d’Hybrid Theory et a combattu son addiction toute sa vie.

Lors du suicide de Chris Cornell, Bennington avait publié un hommage émouvant à son ami, lui souhaitant de trouver « la paix dans [sa] prochaine vie ». Pas mieux.

Quel était votre premier ou meilleur souvenir de Linkin Park ? Racontez-le-nous dans les commentaires ci-dessous.