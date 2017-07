«Harry Potter»: Deux nouveaux livres vont être publiés pour les 20 ans du premier tome

L'auteure J. K. Rowling à l'avant-première londonienne des Animaux Fantastiques — WENN

L’aventure Harry Potter est loin d’être terminée. En parallèle d’une exposition organisée à la British Library de Londres afin de célébrer les 20 ans de la sortie du premier tome Harry Potter à l’école des sorciers, paru le 26 juin 1997, deux nouveaux livres sur les aventures du jeune sorcier vont voir le jour en octobre prochain. Il s’agit de Harry Potter : A History of Magic - The Book of Exhibition et Harry Potter : A Journey Through a History of Magic.

Comme l’a fait savoir la maison d’édition Bloosmbury dans un communiqué relayé par The Independent, le premier livre se centrera sur les cours enseignés à Poudlard et emmènera ainsi « les lecteurs dans un voyage à travers les thèmes étudiés à l’école de sorcellerie de Poudlard ». Quant au second, il abordera l’histoire de la magie « allant de l’alchimie aux licornes », en passant par les pratiques ancestrales de la sorcellerie.

L’exposition d’Harry Potter

L’exposition également intitulée A History of Magic ouvrira ses portes le 20 octobre et explorera à son tour les différents thèmes étudiés à Poudlard, ainsi que les détails de l’histoire de la magie.

Au cours de l’année, Bloomsbury avait notamment publié quatre nouvelles éditions du premier roman des aventures du magicien, correspondant au nombre de toutes les maisons de l’école de sorcellerie (Gryffondor, Poufsouffle, Serdaigle, et Serpentard).

Le succès de la franchise a généré la vente de millions d’exemplaires à travers le monde, ainsi que la production de neuf films et même une pièce de théâtre.