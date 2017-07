VIDEO. «Doctor Who»: Les patrons de la BBC soutiennent Jodie Whittaker

L'actrice Jodie Whittaker au LOCO London Comedy Film Festival — WENN

Les patrons de la BBC ont officiellement soutenu la production de Doctor Who et notamment sa nouvelle actrice, Jodie Whittaker. Pour la première fois, une femme va incarner l’iconique personnage, et cela n’a pas forcément plu à tout le monde. Le service public britannique a pris la peine de répondre dans un communiqué.

« Depuis que le premier Doctor a été régénéré en 1966, le concept du Doctor comme un être qui évolue constamment est central au programme. La continuité des idées fraîches, et les nouvelles voix du casting et des équipes de production, c’est la clef de la longévité de cette série », écrit la chaîne.

Moi qui avait lâcher doctor who. Je viens d'apprendre que se seras une femme le prochain. Chez pas quoi en pensez. :/ — ☯Koyoko Cebas☯ (@KoyokoCebas) July 19, 2017

j'espere du plus profond de mon coeur que doctor who ne va pas suivre une tendance et faire une periode de docteurs uniquement femme — Padawan de l'IA (@HakimB_C) July 18, 2017

Une confiance entière et complète

>> A lire aussi : La nouvelle «Doctor Who» victime d'attaques sexistes dans les tabloïds britanniques

Parmi les critiques, certains ont assuré que le Doctor ne pouvait pas être une femme, puisqu’il était un homme depuis le début. Ceux-là, la BBC les renvoie à leurs connaissances. « Le Doctor est un alien de la planète Gallifrey et il est établi dans la série que les Time Lords peuvent changer de genre », ajoute la chaîne.

La BBC a par ailleurs réitéré toute sa confiance en sa nouvelle star, « destinée à être un Doctor iconique ». N’en déplaise à certains.