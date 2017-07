VIDEO. Lena Dunham rejoint le casting de « American Horror Story »

Lena Dunham est de retour sur le petit écran. Les fans de l’héroïne de Girls vont donc pouvoir la retrouver dans un nouveau feuilleton quelques mois seulement après le clap de fin de la série qui l’a fait connaître et qu’elle avait créée.

La comédienne vient de décrocher un nouveau rôle dans la prochaine saison de la série American Horror Story, comme l’a annoncé le producteur du show sur Twitter, ce mercredi 19 juillet.

Thrilled that my talented friend Lena Dunham is joining the AMERICAN HORROR STORY family. Always wanted to work together, and now we r!