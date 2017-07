« Splatoon 2 »: Le jeu de Nintendo en remet une couche (et on en redemande)

JEUX VIDEO Avis aux adeptes de joutes peinturlurées : « Splatoon 2 »​ est-il une simple suite ou bien un épisode incontournable ? On s’est retroussé les manches pour tenter d’avoir la réponse.

Splatoon, un concept unique et génial de jeu de tir dans lequel il faut avant tout repeindre l'aire de jeu. — Nintendo

Souvenez-vous : Splatoon, cétait sans doute l’un des rares titres mémorables de la défunte WiiU. Pourtant et parce que la WiiU n’a pas été un succès commercial, une suite à ce jeu de tir unique était évidemment attendue sur la Switch, comme un atoût supplémentaire pour la nouvelle console de Nintendo régulièrement en rupture de stock depuis son lancement en mars dernier.

Mais Splatoon 2 se contente-t-il de remettre au goût du jour un précédent opus sans doute trop peu joué au regard des ventes ou parvient-il à sublimer ce premier volet ?

Pour l’avoir testé, il faut bien le reconnaître, le choc n’est clairement pas esthétique. Splatoon 2 ressemble à… Splatoon même si l’on découvre heureusement de nouvelles cartes de jeu au milieu des anciennes mises à jour.

Des nouveaux niveaux font leur apparition dans cet épisode. - Nintendo

On retrouve l’univers coloré de ce jeu de tir qui oppose deux équipes (en 4 contre 4) et dans lequel le gagnant est celui qui repeint l’aire de jeu à ses couleurs à grands coups de pistolet à peinture.

Dans Splatoon, pas besoin de tirer sur l’adversaire pour participer et remporter la partie : même si l’on peut dézinguer les membres de l’autre équipe on peut aussi passer la manche à repeindre murs et sol. Un vrai jeu de tir familial en somme qui peut se targuer d’être suffisamment tactique pour prétendre à séduire les adeptes d’eSport. C’est d’ailleurs à ceux-ci que s’adresse le nouveau mode « pro » présent dans le jeu.

Un jeu pour tous les publics

Splatoon 2 ne propose pas moins de trois modes de jeu : L’Expédition Risquée, Défense de Zone et la Mission Bazookarpe. Chacun d’entre eux possède ses propres règles, ses propres challenges, mais tous rassemblent en ligne les meilleurs joueurs de la planète. Des joueurs qui peuvent désormais optimiser l’équipement de leur personnage ! Préférez-vous le double encreur ? Le rouleau ? Ou bien encore le badigeonneur ?

De nouvelles armes font leur apparition dans le jeu. De quoi peindre encore plus rapidement les surfaces de l'aire de jeu ! - Nintendo

Des choix qui accentuent l’aspect tactique du jeu. Mieux vaut maîtriser un minimum son sujet pour s’amuser sous peine de se sentir vite dépasser par les événements. Si les affrontements contre les équipes adverses vous lassent, autant tenter le nouveau mode Salmon Run dans lequel, quatre joueurs au maximum doivent, ensemble, repousser des hordes de Salmonoïdes tout en collectant des œufs.

Salmon Run est un nouveau mode de jeu dans lequel jusqu'à quatre joueurs affrontent des hordes d'étranges créatures tout en devant dérober leurs oeufs. - Nintendo

Bref après quelques parties on retrouve l’univers mais surtout le charme intact de ce titre qui devrait, le succès de la Switch aidant, conquérir un plus large public. Pour une fois qu’un jeu de tir propose autre chose que de tuer des cohortes d’adversaires ! Alors certes, Splatoon 2 ne réinvente pas le concept du jeu, mais ça n’était clairement pas nécessaire. Les nouvelles cartes, les nouveaux modes de jeu et les nouvelles possibilités de customisation des personnages suffisent à enrichir considérablement un jeu qui devrait, à coup sûr, séduire les adeptes autant que les néophytes.

Une année 2017 placée sous le signe de Nintendo

L’art de la suite est un exercice délicat qui demande un véritable talent. Nintendo prouve une fois de plus qu’il n’en est pas dénué : entre le lancement de la Switch, celui de la Super Nes Mini, ainsi qu’une très belle collection 2017 de jeux entre Zelda, Mario Kart et quelques titres 3DS, la société de Kyoto pourrait bien se hisser en fin d’année sur la plus haute marche du podium des acteurs du jeu vidéo. Un autre classique propre à Nintendo.

