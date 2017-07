La chanteuse Barbara Weldens décède en plein concert

La chanteuse Barbara Waldens. — Capture d'écran/YouTube

Elle avait seulement 35 ans. La chanteuse Barbara Weldens est morte en plein concert ce mercredi. Elle se produisait dans une église dans le cadre du Festival Leo Ferré à Gourdon dans le Lot.

« Vers minuit, elle s’effondre sur scène, à la suite d’un arrêt cardiaque. Les premières constations appuie la thèse de l’électrocution. Pour le moment, l’enquête n’en a pas déterminé la cause », a confié à 20 Minutes la brigade de recherche de la gendarmerie de Gourdon, chargée de l’enquête.

Une saltimbanque qui a grandi sur les routes dans une famille de circassiens

Barbara Weldens était une saltimbanque. La chanteuse a grandi sur les routes dans une famille de circassiens, se formant au jonglage, à l’acrobatie et au trapèze avec ses parents, tout en écoutant Brel et Barbara. « J’ai toujours écrit des poèmes. Déjà toute petite… Et puis j’ai pris des cours de piano ado, tout ce que je voulais, c’était composer ! », raconte-t-elle en 2016 à nos confrères de Midi Libre.

Elle crée un spectacle de cirque, avant poser ses valises au Théâtre De Pierres, à Fouzilhon, dans l’Hérault, près de Pézenas, fin 2011 où elle fonde un collectif avec trois amis, « sa famille artistique ». C’est dans l’ambiance de créativité pluridisciplinaire de ce collectif qu’elle commence à écrire et composer.

« Je suis un slam qui palpite, un tango en colère, un rock qui se brise »

Barbara remporte le Tremplin Découverte Chanson de Pause Guitare en 2015, avec le prix des professionnels et le prix public.

« Mon style, c’est tous les styles, je suis tout le monde, je suis un slam qui palpite, un tango en colère, un rock qui se brise, une valse qui s’épanche, une cantate à bout de souffle… Je suis n’inporte qui, un ventre un poumon, une gorge… », confie-t-elle la chanteuse à la tignasse blonde iroquoise alors à Midi Libre.

Ses mots et son incroyable présence scénique mettent tout le monde d’accord au Pic d’Or de la Chanson de Tarbes, où elle ne rafle pas moins de cinq prix, le prix du public, le prix Magazine FrancoFans, le prix de la créativité Académie Charles Cros et le Pic d’Or !

Fin 2016, elle remporte également le 1er prix au Concours Jeunes Talents 2016 du Festival Jacques Brel, ainsi que le prix Révélation Scène de l’Académie Charles Cros.

Son premier album, Le grand H de l’homme, sort le 3 février 2017. Cette belle artiste prometteuse n’aura pas eu le temps de se faire connaître du grand public.