VIDEO. Le monde du cinéma rend hommage à Martin Landau

Martin Landau est décédé samedi à l’hôpital UCLA de Los Angeles à la suite de complications liées à une brève hospitalisation. Il avait 89 ans et a laissé Hollywood en deuil. Dès l’annonce de sa mort, les hommages se sont multipliés. Sur Twitter, William Shatner a présenté ses condoléances.

Dane Cook, que l’on a récemment vu dans la série American Gods, a aussi rendu hommage à l’acteur.

When I first lived in LA I'd to walk to an IHOP near my place.

Martin Landau was always eating breakfast at 9am. A talented soul. #rip