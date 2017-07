La publicité s'invitera bientôt dans des salles de théâtre

L'Opéra de Strasbourg — SUPERSTOCK/SUPERSTOCK/SIPA

De la pub avant les trois coups. Comme le rapporte le site Télérama, des salles de théâtre privées diffuseront de la publicité à la rentrée. Au total, dix-sept établissements et 31 salles à Paris, Marseille, Avignon, La Rochelle et Rouen seront concernés.

Théâtre de boulevard et stand-up

La régie ODW, spécialisée dans le marketing digital, lancera le dispositif dès septembre prochain. Concrètement, comme au cinéma, des spots publicitaires et des bandes-annonces seront diffusés avant le début du spectacle. Pour le moment, ce dispositif touche des théâtres de boulevard ou des salles spécialisées dans la comédie et le stand-up (le Gymnase et l’Apollo à Paris ou encore le Palace à Avignon). Comme l’explique ODW, cela toucherait en tout près de deux millions de spectateurs, et une cible CSP +. « Des marques des secteurs bancaire et du luxe, mais aussi dans le domaine de la culture sont intéressées », a précisé au site des Echos, Andreas Georgiou, le président de la régie.

Pas plus de quatre spots publicitaires seront diffusés en alternance avec des bandes-annonces et des extraits d’autres spectacles. En termes de durée, cette publicité ne dépassera pas les quatre minutes et dix secondes. Comme l'explique les Echos, OWD, qui voit dans ce système un apport financier non-négligeable pour les théâtres, seraient en discussion avec 20 salles supplémentaires pour la saison 2018.