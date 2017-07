VIDEO. Christophe Nolan compare Harry Styles à Heath Ledger

Le réalisateur Christopher Nolan et Harry Styles sur le tournage de Dunkerque — WENN

Christopher Nolan ne tarit pas d’éloges sur les talents d’Harry Styles. Le jeune homme, qui s’est fait connaître en tant que chanteur dans le groupe britannique One Direction, a également embrassé une carrière d’acteur pour le nouveau film du cinéaste, Dunkerque. Visiblement, son talent a impressionné et Christopher Nolan n’hésite pas à comparer son choix à celui qu’il avait fait pour Heath Ledger dans le rôle du Joker, dans The Dark Knight.

« Quand j’ai casté Heath Ledger pour le Joker, il y a eu beaucoup de sceptiques et de commentaires. Je dois faire confiance à mes instincts et Harry était parfait pour ce rôle », a-t-il déclaré à ET.

Un artiste plein de talents

Christopher Nolan confie par ailleurs qu’au moment où il a rencontré Harry Styles, la carrière de chanteur de boys band du jeune homme ne l’a pas vraiment influencé.

>> A lire aussi : VIDEO. Christopher Nolan ne savait pas qu'Harry Styles était connu

« En tant que réalisateur, je dois faire confiance à mon instinct, à ma capacité à trouver la bonne personne pour le rôle. Je ne m’inquiète pas trop de ce qu’il y a eu avant. Je ne connaissais pas bien Harry, j’avais entendu son nom mais je n’étais pas un familier. Ce que j’ai vu [à l’audition] c’était un homme très charismatique qui un sens de la vérité et du subtil dans sa capacité à jouer la comédie », a précisé Christopher Nolan.

Au passage, le cinéaste a également salué le travail acharné de jeune homme sur le plateau et a expliqué que les fans acharnés du chanteur n’ont pas réussi à troubler le planning de tournage. « On filmait toujours dans des endroits secrets (…) Rien de ça n’a empiété sur notre processus créatif », a-t-il ajouté.